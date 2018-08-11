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İngiltere’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Ümidi!

İngiltere’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması ümidini taşıdığı belirtildi.

İngiltere’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Ümidi!

İngiltere’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması ümidini taşıdığı belirtildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:59
İngiltere’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Ümidi!


İngiltere’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması ümidini taşıdığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile dün, gerçekleştirdiği görüşmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterrs’in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının yaratılmasına yardımcı olma çabalarına ilişkin ümidini dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Lille, Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs sorununda adil, kalıcı ve demokratik bir çözümü desteklemeye devam ettiğini belirtti.
EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile görüşmekten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Lille, İngiltere, Güney Kıbrıs ve AB ile ilgili çeşitli konuları ele aldıklarını söylerken ayrıca iki ülke arasında, geleceğe dair perspektiflerle çağdaş bir ilişki inşa edilmesi temennisinde de bulundu.
Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Lille, Kıbrıs sorununu ve EDEK’in görüşlerini ele aldıklarını ifade etti.
Lillie, ülkesinin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunun da değişmediğine dikkati çekti.
SİZOPULOS
EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, kısa bir süre önce görevi devralan İngiliz Yüksek Komiseri Lillie ile görüşmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Lillie ile ilk kez bir araya geldiklerini, bunun tanışma ve birçok konuda görüş alış verişi niteliğini taşıdığını belirten Sizopulos, görüşmenin sadece Kıbrıs sorunu ile sınırlı kalmadığını, EDEK’in Kıbrıs sorununu nasıl gördüğünü, iki ülke ve halklar arasındaki ilişkilerin daha fazla nasıl geliştirileceği gibi konuların da ele alındığını söyledi.
Sizopulos, İngiliz Yüksek Komiseri tarafından, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkması süreci konusunda bilgilendirildiklerini de ifade etti.

 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 13:11
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