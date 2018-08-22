İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlardan Açıklama

İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlar, KKTC’nin “Türkiye tarafından İslamlaştırılması” tehlikesinden söz eden bir bildiri yayımladılar.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rumların “Kıbrıs Göçmen Örgütleri Birliği” tarafından yapılan yazılı açıklamada, ileri sürdükleri Türkiye’nin Kıbrıs’taki işgalini, 44 yıldır sürdürdüğü ve garantör devlet olan İngiltere’nin hiçbir zaman Türkiye’den askerini geri çekmesi talebinde bulunmadığını iddia edildiğini yazdılar.

Habere göre söz konusu açıklamada ayrıca Rum hükümetine, oldu bittileri kabul etmeme, Rum göçmenlere ise KKTC’deki eski topraklarına geri dönme ve taşınmazlarını geri kazanma mücadelesinden vazgeçmeme çağrısında bulunuldu.

