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İngiltere'de Cep Telefonlarında Koli Basili

İngiltere'de 6 cep telefonundan birinde koli basiliye rastlandı.

İngiltere'de Cep Telefonlarında Koli Basili

İngiltere'de 6 cep telefonundan birinde koli basiliye rastlandı.

15 Ekim 2011 Cumartesi 13:35
İngiltere'de Cep Telefonlarında Koli Basili
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 İngiltere'de 6 cep telefonundan birinde koli basiliye rastlandı.

Londra Üniversitesi ve London School of Hygiene and Tropical Medicine merkezinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, cep telefonu kullanıcılarının tuvaletten sonra temizliğe gereken özeni göstermediklerini gözler önüne serdi.

İngiltere'nin 12 kentinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 95'i tuvalette gittikten sonra makul bir zamanda ellerini yıkadığını söyledi. Ancak 390 cep telefonundan ve kullanıcılarının ellerinden alınan örnekler, cep telefonları ve ellerin yüzde 16'sında koli basili izlerinin bulunduğunu gösterdi.

Araştırmaya imza atanlardan Dr. Val Curtis, cep telefonları ve ellerde koli basiline rastlanmasının insanları titizleştirmesini umduğunu belirterek, "elleri sabunla yıkamak çok basit bir iş olsa da bunun hayatı kurtarabileceğini" vurguladı.

Koli basilinin bazı türleri ölümcül olabiliyor.

Bu bakterinin 0104 adlı türü, haziranda Almanya'da 48 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Son Güncelleme: 15.10.2011 13:35
Anahtar Kelimeler:
İngiltereCep TelefonuKoli Basili
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