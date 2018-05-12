İngiltere’nin Kıbrıs’taki Yeni Yüksek Komiseri Görevini Devraldı



Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : İngiltere’nin Kıbrıs’taki yeni Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin, dün düzenlenen törenle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e güven mektubunu sunduğu belirtildi.



Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, törende yaptığı konuşmada, kendisi ve hükümetinin Kıbrıs sorununda adil, demokratik ve kalıcı bir çözümü desteklemeye devam edeceğini ifade eden Lillie, birleşik bir Kıbrıs’ın daha büyük şeyler başarabileceğini savundu.



Lillie, hem garantör, hem de BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, Kıbrıs sorununun çözümü sürecini desteklemekte olduklarını sözlerine ekledi.



Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında “ortaya yanlış yorumlamalar veya sansasyonel açıklamalar çıkmaması ve BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması koşulları meydana getirilip getirilmediğine dair net bir görüntüye sahip olması için; gerek Türkiye, gerekse de Akıncı’nın, BM Genel Sekreterinin 2017 yılının Temmuz ayında ortaya koyduğu çerçeveyi kabul edip etmediklerine dair pozisyonlarını, açıklığa kavuşturmaları gerektiğini” öne sürdü.



(İY/ÖK)

