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İngiltere’de Yaşayan Rumlar Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşa Karşı

Lefkoşa, 21 Haziran 18 : “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Yönetim Kurulu’nun, İngiliz Milletvekili Iain Duncan Smith’in, Enfield’da düzenlenen kültür festivalinde İngiltere’den Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili talebi desteklediğine dair açıklama yapmasına tepki gösterdiği bildirildi.

İngiltere’de Yaşayan Rumlar Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşa Karşı

Lefkoşa, 21 Haziran 18 : “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Yönetim Kurulu’nun, İngiliz Milletvekili Iain Duncan Smith’in, Enfield’da düzenlenen kültür festivalinde İngiltere’den Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili talebi desteklediğine dair açıklama yapmasına tepki gösterdiği bildirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:53
İngiltere’de Yaşayan Rumlar Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşa Karşı
Lefkoşa, 21 Haziran 18 : “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” Yönetim Kurulu’nun, İngiliz Milletvekili Iain Duncan Smith’in, Enfield’da düzenlenen kültür festivalinde İngiltere’den Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili talebi desteklediğine dair açıklama yapmasına tepki gösterdiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Federasyon Başkanı Hristos Karaolis’in, “çabaların bağımsız, birleşik bir Kıbrıs için müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanması gereken bu kritik dönemde, İngiltere Parlamentosu’nda bulunan az sayıda kişi tarafından böyle bir konunun gündeme getirilmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı hissettiklerini” açıkladığını yazdı.
Karaolis, İngiltere Hükümeti ile Temyiz Mahkemesi’nin, Ercan Havalimanı’na direkt uçuş yapılmasıyla Chicago Anlaşması’nın ihlal edileceğini açık biçimde ortaya koyduğunu savunarak, “Kıbrıs’a direkt uçuşla gitmek isteyenlerin, yasal havalimanlarını kullanabileceğine” vurgu yaptı.
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(GE/ŞEB)

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