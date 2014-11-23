İngiltere Türkiye’nin Müzakere Başlıklarının Açılmasını İstiyor

İngiltere’nin, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bloke ettiği 23 ve 24 numaralı başlıkların en kısa sürede açılmasını talep ettiğini, İngiltere’nin bu girişimin Güney Kıbrıs’ın taleplerini görmezden geldiği anlamı taşıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “İngiltere: İki Türk Başlığının Açılması İçin Kriterlerin Hemen Gönderilmesi” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere’nin Türkiye’nin AB’yle ilişkilerinin yakınlaştırılması çerçevesinde iki müzakere başlığının açılmasını öngören bir formülü AB Dönem Başkanı İtalya’ya gönderdiğini ve bunun Aralık ayında yapılacak AB Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesine eklenmesini istediğini yazdı.

Habere göre İngiltere İtalya’ya sunduğu öneride, Türkiye’nin AB’ye katılımı ivmesinin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekerek Temel Haklara ilişkin 23 ve Adalet’e ilişkin 24 numaralı müzakere başlıklarının açılması kriterlerinin en kısa sürede Türkiye’ye gönderilmesi talebinde bulundu.

İngiltere’nin bu talebiyle, söz konusu başlıkları tek taraflı bloke eden Güney Kıbrıs’ın tezlerine “kayıtsız kaldığını” gösterdiğini belirten gazete, AB üyesi ülkelerin büyük kısmının da İngiltere’yi desteklediğini öne sürdü.

Habere göre, İngiltere, 22 AB üyesi devletten oluşan bir “siyasi platform” oluşturarak Güney Kıbrıs’ın bu konuda AB içerisinde yalnız kalmasını ve Yunanistan’dan başka destekçisinin olmamasını sağladı.

Gazete, Komisyon çevrelerinin, İngiltere’nin, söz konusu başlıklara ilişkin kriterlerin Türkiye’ye gönderilmesini isteyerek uzun sürecek müzakerelerin başlamasını talep ettiğini ifade ederek böylece Güney Kıbrıs’ın hemen vetosunu kaldırmak zorunda kalmayarak imajını zedelemeyeceği bahanesini öne sürdüklerini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerini şikayet ederek Türkiye’nin AB müzakerelerini dondurduğunu bildiren bir mektubu AB liderlerine gönderdiğini hatırlatan gazete, bu gelişmeler ışığında gerek İngiltere gerekse diğer bazı AB ülkelerinin Anastasiadis’in mektubunu dikkate almadıklarının görüldüğü yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Kıbrıs Rum tarafının bu görüşünü AB’nin ilgili birimlerinde tanınması için gerekenleri yapmamakla da itham edildi.