Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İngiltere Türkiye’nin Müzakere Başlıklarının Açılmasını İstiyor

İngiltere’nin, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bloke ettiği 23 ve 24 numaralı başlıkların en kısa sürede açılmasını talep ettiğini, İngiltere’nin bu girişimin Güney Kıbrıs’ın taleplerini görmezden geldiği anlamı taşıdığı bildirildi.

İngiltere Türkiye’nin Müzakere Başlıklarının Açılmasını İstiyor

İngiltere’nin, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bloke ettiği 23 ve 24 numaralı başlıkların en kısa sürede açılmasını talep ettiğini, İngiltere’nin bu girişimin Güney Kıbrıs’ın taleplerini görmezden geldiği anlamı taşıdığı bildirildi.

23 Kasım 2014 Pazar 10:57
İngiltere Türkiye’nin Müzakere Başlıklarının Açılmasını İstiyor
banner238

 İngiltere’nin, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın tek taraflı bloke ettiği 23 ve 24 numaralı başlıkların en kısa sürede açılmasını talep ettiğini, İngiltere’nin bu girişimin Güney Kıbrıs’ın taleplerini görmezden geldiği anlamı taşıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “İngiltere: İki Türk Başlığının Açılması İçin Kriterlerin Hemen Gönderilmesi” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere’nin Türkiye’nin AB’yle ilişkilerinin yakınlaştırılması çerçevesinde iki müzakere başlığının açılmasını öngören bir formülü AB Dönem Başkanı İtalya’ya gönderdiğini ve bunun Aralık ayında yapılacak AB Genel İşler Konseyi sonuç bildirgesine eklenmesini istediğini yazdı.

Habere göre İngiltere İtalya’ya sunduğu öneride, Türkiye’nin AB’ye katılımı ivmesinin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekerek Temel Haklara ilişkin 23 ve Adalet’e ilişkin 24 numaralı müzakere başlıklarının açılması kriterlerinin en kısa sürede Türkiye’ye gönderilmesi talebinde bulundu.

İngiltere’nin bu talebiyle, söz konusu başlıkları tek taraflı bloke eden Güney Kıbrıs’ın tezlerine “kayıtsız kaldığını” gösterdiğini belirten gazete, AB üyesi ülkelerin büyük kısmının da İngiltere’yi desteklediğini öne sürdü.

Habere göre, İngiltere, 22 AB üyesi devletten oluşan bir “siyasi platform” oluşturarak Güney Kıbrıs’ın bu konuda AB içerisinde yalnız kalmasını ve Yunanistan’dan başka destekçisinin olmamasını sağladı.

Gazete, Komisyon çevrelerinin, İngiltere’nin, söz konusu başlıklara ilişkin kriterlerin Türkiye’ye gönderilmesini isteyerek uzun sürecek müzakerelerin başlamasını talep ettiğini ifade ederek böylece Güney Kıbrıs’ın hemen vetosunu kaldırmak zorunda kalmayarak imajını zedelemeyeceği bahanesini öne sürdüklerini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerini şikayet ederek Türkiye’nin AB müzakerelerini dondurduğunu bildiren bir mektubu AB liderlerine gönderdiğini hatırlatan gazete, bu gelişmeler ışığında gerek İngiltere gerekse diğer bazı AB ülkelerinin Anastasiadis’in mektubunu dikkate almadıklarının görüldüğü yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Kıbrıs Rum tarafının bu görüşünü AB’nin ilgili birimlerinde tanınması için gerekenleri yapmamakla da itham edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim