İngiltere Piyasasında Hellim Eksikliği Haberi “Fake” Çıktı!



İngiltere piyasasında ciddi hellim sıkıntısı olduğu haberi yalanlandı.



Fileleftheros “Hellim Eksikliği Fake News” başlığıyla aktardığı haberinde İngiliz basınında yer alan hellim eksikliği haberini İngiltere’de faaliyet gösteren ünlü süpermarket zincirlerinin yalanladığını yazdı.

Rum basını, İngiliz basını kaynak göstererek üreticilerin, süpermarketlerin hellim siparişlerine yetişemediklerini ve piyasada ciddi hellim eksikliği olduğunu yazmıştı.

