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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Milletvekili’ne Meb İle İlgili Yanıt!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “egemenlik haklarını” tanıdığını ve MEB içerisindeki sondaj çalışmalarının ilerlediğini görmek istediğini belirttiği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Milletvekili’ne Meb İle İlgili Yanıt!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “egemenlik haklarını” tanıdığını ve MEB içerisindeki sondaj çalışmalarının ilerlediğini görmek istediğini belirttiği bildirildi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:22
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Milletvekili’ne Meb İle İlgili Yanıt!

 İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “egemenlik haklarını” tanıdığını ve MEB içerisindeki sondaj çalışmalarının ilerlediğini görmek istediğini belirttiği bildirildi.


Fileleftheros gazetesi “Mağusa bölgesi” Milletvekili Anna Theologu’nun 17 Nisan’da İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na İngiliz Üsleri ve MEB ile ilgili bir mektup gönderdiğini ve İngiltere’nin yanıtında, Güney Kıbrıs’ın “MEB” içerisindeki haklarının, uluslararası meşruiyet temelinde tanındığının; Türkiye’ye de bu durumun bildirildiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hidrokarbon yataklarının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için gösterilen çabalara destek olabileceğini de belirtti.

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Son Güncelleme: 02.06.2018 13:47
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