İngiltere Dışişleri Bakanlığı: “İki toplumlu iki kesimli federal çözüme bağlıyız”

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs sorununda, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüme bağlı olduğunu dile getiren açıklama yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, İngiltere’de yaşayan 11 Kıbrıslı Rum göçmenin, 13 Eylül’de İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’a gönderdiği mektup üzerine bu açıklamayı yaptığını yazdı.

Habere göre söz konusu mektupta, tüm Kıbrıslıların, güvenlik ve barış içinde yaşayacağı yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’la, işlevsel olacak bir çözümün çabucak sağlanması amacıyla İngiltere hükümetinin ve Jeremey Hunt’ın şahsının, Rum Yönetimi ve BM ile işbirliğinde bulunması tavsiyesinde de bulunuldu.

Mektupta, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasından önce Maraş’ın iadesi de talep edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, mektuba verdiği yanıtta,İngiltere Hükümetinin, tüm tarafların kalıcı bir çözüme yönelik süregelmekte olan bağlılıklarını selamladığını ayrıca Jane Holl Lute’un, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanlığına atanmasından ve rolünden duyduğu memnuniyeti de dile getirdiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Maraş talebine yönelik olarak ise Maraş’taki mevcut durumun Κıbrıs’ın sürmekte olan bölünmüşlüğünü yansıttığını ifade ederken Birleşik Krallık’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin, 550 ve 789 sayılı kararları da dahil olmak tüm ilgili kararlarını desteklediğini belirtti.

