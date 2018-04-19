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 İngiltere Başbakanı Theresa May'dan Kıbrıs çözümüne destek!

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasına “güçlü destek” verdiğini söyledi.

 İngiltere Başbakanı Theresa May'dan Kıbrıs çözümüne destek!

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasına “güçlü destek” verdiğini söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:57
 İngiltere Başbakanı Theresa May'dan Kıbrıs çözümüne destek!
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 İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmasına “güçlü destek” verdiğini söyledi.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’da temaslarda bulunduğunu ve bu çerçevede, May ile görüştüğünü yazdı.
Habere göre, İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü’nden görüşmeye dair yapılan açıklamada, May’in Anastasiadis’e, “İngiltere’nin rolünü oynamaya hazır olduğunu” söylediği ve Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi’nin son toplantısında, Salisbury’de sinir gazıyla yapılan saldırı konusunda yapmış olduğu açıklamadan dolayı teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.
Gazete, Sözcülükten yapılan açıklamada, May ile Anastasiadis’in, savunma ve güvenlik alanındaki sıkı ilişkinin korunması gerektiği ve bu ilişkinin, askeri eğitim ve arama-kurtarma operasyonları da dahil bir dizi eylemle kuvvetlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarının belirtildiğini yazdı.
Haberde, May’in Anastasiadis’e Brexit ile ilgili müzakerelerde Güney Kıbrıs’ın desteğinden ötürü de teşekkürlerini sunduğu ve İngiltere’nin AB’den çıkışı çerçevesinde, adadaki üsler bölgesiyle ilgili hukuki çerçeve konusunda, bu bölgede yaşayan ve çalışan Rumlara herhangi olumsuz bir etki yapmaması için anlaşma sağlanmasının önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
(GE/HA)

Son Güncelleme: 19.04.2018 11:27
Anahtar Kelimeler:
İngiltereTheresa MayKıbrısÇözümü
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