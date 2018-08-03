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İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin Üslerdeki Mültecilerle İlgili Kararı

Lefkoşa, 3 Ağustos 18 : İngiliz Yüksek Mahkemesinin, uzun süre önce Kıbrıs’taki İngiliz Üs bölgelerine sığınan Kuzey Afrika ile Orta Doğu’dan altı mültecinin, İngiltere’ye otomatik taşınma gibi bir hakka sahip olmadıklarına karar verdiği belirtildi.Alithia gazetesi “İngiliz Yüksek Mahkemesi… Üslerdeki Mültecilere Hayır” başlıklı haberinde, mahkemenin, bahse konu mültecilerin açtığı davanın incelenmesi çerçevesinde, “Kıbrıs’ın bağımsızlığının ilan edilmesiyle, Üslerin durumunun...

İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin Üslerdeki Mültecilerle İlgili Kararı

Lefkoşa, 3 Ağustos 18 : İngiliz Yüksek Mahkemesinin, uzun süre önce Kıbrıs’taki İngiliz Üs bölgelerine sığınan Kuzey Afrika ile Orta Doğu’dan altı mültecinin, İngiltere’ye otomatik taşınma gibi bir hakka sahip olmadıklarına karar verdiği belirtildi.Alithia gazetesi “İngiliz Yüksek Mahkemesi… Üslerdeki Mültecilere Hayır” başlıklı haberinde, mahkemenin, bahse konu mültecilerin açtığı davanın incelenmesi çerçevesinde, “Kıbrıs’ın bağımsızlığının ilan edilmesiyle, Üslerin durumunun...

03 Ağustos 2018 Cuma 10:34
İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin Üslerdeki Mültecilerle İlgili Kararı

Lefkoşa, 3 Ağustos 18 : İngiliz Yüksek Mahkemesinin, uzun süre önce Kıbrıs’taki İngiliz Üs bölgelerine sığınan Kuzey Afrika ile Orta Doğu’dan altı mültecinin, İngiltere’ye otomatik taşınma gibi bir hakka sahip olmadıklarına karar verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi “İngiliz Yüksek Mahkemesi… Üslerdeki Mültecilere Hayır” başlıklı haberinde, mahkemenin, bahse konu mültecilerin açtığı davanın incelenmesi çerçevesinde, “Kıbrıs’ın bağımsızlığının ilan edilmesiyle, Üslerin durumunun (statüsünün) İngiliz hukukuna göre değişmediğine karar verdiğini” belirtti.

Gazete, karar gerekçesinin 69’uncu paragrafında, “Kıbrıs’la ilgili 1960 İngiliz yasaları, egemen üs bölgelerinin durumunu değiştirmedi, yalnızca bunları, Kıbrıs’ın yeni Cumhuriyetine toprak devretmekten muaf tuttu. Birleşik Krallığın Kıbrıs adasının yüzde 97’sini kaybetmesi, muhafaza ettiği yüzde 3’ün durumunu da değiştirmedi” şeklinde ifadeler yer aldığını da aktardı.

Gazete, bahse konu mültecilerin, 1998 yılının Ekim ayında İtalya’ya gitmek üzere Lübnan’dan bir filikaya binen, fakat Kıbrıs açıklarında batmalarının ardından İngiliz helikopterleri tarafından kurtarılıp, Ağrotur Üssüne götürülen 75 mülteciden 6’sı olduğunu da izah etti.

Habere göre İngiliz Yüksek Mahkemesi “İngiliz Üslerinin statüsünün, sömürge döneminden bu yana değişmediğinden dolayı, Londra tarafından 1954 yılında onaylanan mültecilerle ilgili BM sözleşmesinin geçerliliğini koruduğunu ve Birleşik Krallığı, Üs bölgelerine giden mülteciler konusunda bağlamayı sürdürdüğünü” de ekledi.

(İY/ÖK)
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