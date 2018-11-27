İngiliz Vatandaşları Seçmen Kütüklerinden Çıkarılıyor



KIBRISLI TÜRKLER DE SEÇMEN KÜTÜKLERİNE KAYDEDİLECEK



Lefkoşa, 27 Kasım 18 : İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılacak olması (Brexit) sebebiyle Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İngilizlerin AP seçimleri ve yerel seçimlere ilişkin seçmen kütüklerinden silineceği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, İngiltere’nin AB’den çıkacak olması sebebiyle ilk olarak, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve 2014 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanan bin 500 İngiliz vatandaşlarının seçmen kütüklerinden çıkarılacaklarını yazdı.



Gazete, daha sonra ise bu kişilerin yerel seçimlere ilişkin kütüklerden silineceklerini belirtirken, bu durumun yerel seçim sonuçlarında değişikliklere yol açması ihtimalinden de söz etti.

Konuya ilişkin Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nde açıklamada bulunan Rum Yüksek Seçim Kurumu Başkanı Dimitris Dimitriu, 2014 AP seçimlerinde 7 bin 712 AB vatandaşının oy kullandığını ve bunlardan bin 500’ünün İngiliz olduğunu belirterek yerel seçimlerde ise 16 bin yabancı uyruklunun oy kullandığını, bunlardan çoğunluğunun ise İngiliz vatandaşı olduklarını vurguladı.

Dimitriu açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde oy kullanmaları konusuna da değinerek, 25 bin Kıbrıslı Türk’ün ikamet yeri olarak Güney Kıbrıs’ın görüldüğünü ancak bunun gerçekçi olmadığını ifade etti.

Bu rakamın neden bu kadar yüksek olduğuna ilişkin bir soruya, Kıbrıslı Türklerin sınır kapıları ilk açıldığında kimlik kartı başvurularını yapmak için geldiklerinde KKTC’deki ikametgahları yerine Güney Kıbrıs’taki eski ikamet ettikleri adresleri bildirdiklerini vurgulayan Dimitriu, ilgili yasanın onaylanmasının ardından 59 bin Kıbrıslı Türk’ün seçmen kütüklerine otomatik olarak kayıt olduklarını aktardı.

Dimitriu, 59 bin Kıbrıslı Türk’ten sadece yüzde 3’ünün 2014’teki AP seçimlerinde oy kullandığını belirterek şu anda 105 bin Kıbrıslı Türk’ün “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip olduğunu, bunların 80 bininin 2019 yılında yapılacak AP seçimleri çerçevesinde otomatikman seçmen kütüklerine kayıt olacaklarını vurguladı.

(SB/ŞEB)





