İngiliz Üslerinin Yeni Komutanı Yemin Etti

Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin yeni komutanı olarak atanan Tümgeneral James Illingworth’un, dün sabah yemin ederek görevi devraldığı haber verildi.

Lefkoşa, 16 Şubat 17 : Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin yeni komutanı olarak atanan Tümgeneral James Illingworth’un, dün sabah yemin ederek görevi devraldığı haber verildi.

Politis’in haberine göre, törende yaptığı konuşmada, İngiltere ile “Kıbrıs Cumhuriyeti” arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini sürdürme taahhüdünde bulunan Illingworth, İngiliz Üsleri Komutanı’nın “Episkopi” (Yalova)’daki ikametgahında yaptığı konuşmada, selefi olan Hava Tümgeneral Michael Wigston’un bıraktığı miras üzerine daha fazlasını inşa etme sözü verdi.

(İY/HÖ)