İngiliz Turisti Döverek, Cinayete Teşebbüsten Tutuklandı

Lefkoşa, 13 Eylül 18 : Tartıştığı 28 yaşındaki İngiliz turisti döverek, beyin kanaması geçirmesine neden olan Baflı Rum cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Alithia’ya göre, İngiliz turisti Salı günü saat 01.30’da polis tarafından yaya geçidinde baygın ve yüzünden yaralanmış bir şekilde bulundu.

Baf Hastanesi’ndeki ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırılan turist beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis, turisti döven 27 yaşındaki Kıbrıslı Rum’u cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutukladı.

(AG/ŞA/FEZ)