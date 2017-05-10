Güney Kıbrıs:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

İngiliz Okulu’na Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Uygulanan Prosedürün Çağdaşlaştırılması Tavsiyesi...

Rum Çocuk Haklarının Korunması Komiseri Lida Kursumba’nın, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İngiliz Okulu’na, kabul edeceği öğrenciler için uyguladığı prosedürü çağdaşlaştırması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

İngiliz Okulu'na Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Uygulanan Prosedürün Çağdaşlaştırılması Tavsiyesi...
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Rum Çocuk Haklarının Korunması Komiseri Lida Kursumba’nın, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İngiliz Okulu’na, kabul edeceği öğrenciler için uyguladığı prosedürü çağdaşlaştırması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Çocuk Haklarını Koruma Komiseri Kursumba’nın, İngiliz Okulu’na öğrenci kabul edilirken uygulanan prosedüre ilişkin yapılan bir şikayetin araştırılmasının ardından söz konusu tavsiyede bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şikayetin, ara dönemde İngiliz Okulu giriş sınavına giren bir Kıbrıslı Türk öğrencinin velisi tarafından yapıldığını belirtti.

Habere göre; Kıbrıslı Türk veli, çocuğunun, sınavdaki performansı nedeniyle değil, KKTC’de öğrenim gördüğü okuldan ayrılması sonrasındaki söylentiler nedeniyle okula alınmadığı, çocuğu aleyhine ayrımcılık yapıldığı şeklinde Rum Çocuk Hakları Komiseri Lida Kursumba’ya şikayette bulundu.

(FK/SEL)

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