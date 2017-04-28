İngiliz Komutanın Ziyareti

Göreve yeni başlayan Kıbrıs İngiliz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral James Illingworth’un, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı ziyaret etmesi, Rum basınına da haber oldu.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Göreve yeni başlayan Kıbrıs İngiliz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral James Illingworth’un, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı ziyaret etmesi, Rum basınına da haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “İngilizlerden Diplomatik Uygunsuzluk” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri Komutanı tarafından, siyasi ve diplomatik uzantılara sahip, büyük bir uygunsuzluk gerçekleştirildiğini iddia etti.

İngiliz Komutanın geçtiğimiz Ocak ayında göreve başladığını yazan gazete, Illingworth’un, seleflerinin izlediği uygulamanın aksine, KKTC’ye geçerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'ı ziyaret ettiğini öne sürdü.

Bu faaliyetin KKTC’nin kınanmasına ilişkin kararlar ile BM kararlarının ihlalinden ibaret olduğunu öne süren gazete, bunun İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerde kargaşaya yol açacak bir eylem teşkil ettiğini belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi’nin konudan haberdar olduğunu ve tepki mekanizmalarını faaliyete geçirdiğini de ekledi.

(İY/ŞEB)

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