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İngiliz Basınındaki “beyaz Dul” Planları İddiası

RUM POLİSİ: “İNGİLİZ MAKAMLARI İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ”

İngiliz Basınındaki “beyaz Dul” Planları İddiası

RUM POLİSİ: “İNGİLİZ MAKAMLARI İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ”

17 Temmuz 2018 Salı 07:44
İngiliz Basınındaki “beyaz Dul” Planları İddiası

RUM POLİSİ: “İNGİLİZ MAKAMLARI İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ”

Lefkoşa, 17 Temmuz 18 (.): İngiltere basınında yer alan, “Beyaz Dul” lakaplı teröristin, intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında olduğu iddiası, Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum polisinin, AB üyesi ülkeler, ABD ve başka ülkelerin güvenlik birimleriyle sürekli temas halinde olduğunu yazdı.

Habere göre İngiliz basınında çıkan habere ilişkin olarak polis, gazeteye yaptığı açıklamada, Londra ile temas halinde olduklarını ve var olan unsurları değerlendirdiklerini ifade etti.   

Polis, Kıbrıs’la ilgili somut bir bilginin bulunmadığını ancak çeşitli ülkelere yönelik olası terör saldırıları yapılacağına ilişkin korkuların bulunduğunu belirtti.

Çeşitli kaynaklar tarafından, zaman zaman yayılan ve büyük bir ihtimalle turizmi yaralama çabası olan söylentilere karşın Kıbrıs’ın bugüne kadar hedef haline gelmediğini belirten gazete, polisin, uzun zamandan beridir havalimanlarında, limanlarda, elçiliklerde ve hedef olabilecek alanlarda teröre karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığına da dikkati çekti.   

(FK/GÜL)

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