İngiliz Yüksek Komiseri’ne Tepki

Güney Kıbrıs’ta, EDEK ve Vatandaşlar İttifakı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin Kıbrıs Türk basınına yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, EDEK’in açıklamasında, Lillie’nin, “Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesinde ayrı bir devletin yaratılması ve varlığının tanınması ihtimalini açık bırakmasının endişe verici olduğu” ileri sürülerek, “işgal sonucu oluşan yasa dışı bir varlığın tanınmasının, biz istemedikçe gerçekleşemeyeceği” iddiasında bulundu.

Vatandaşlar İttifakı tarafından yapılan açıklamada ise, “Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm şeklinin kararını İngilizlerin değil Kıbrıslıların vereceği” belirtilerek, “eğer İngilizler Kıbrıs sorununa katkıda bulunmak istiyorlarsa, tıpkı Yunanistan’ın yaptığı gibi, garantörlük haklarından vazgeçtiklerini açıklasınlar” çağrısında bulunuldu.