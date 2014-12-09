İngiliz Yüksek Komiseri Ağrotur Üssü’ndeki Tornadolar İle İlgili Haberleri Yalanladı

İngiliz Yüksek Komiseri Damian Roderic Todd, Ağrotur Üssü’ndeki durumla ilgili BBC kanalında çıkan ve dünkü Rum basınında da yer alan haberleri yalanladı.

Simerini gazetesinin haberine göre Todd, ilgili haberlerin “kesin bilgi” içermediğini ve İngiliz Üsleri idaresinin, bu haberle ilgili araştırma yapacağını söyledi.

Gazete, Todd’un Limasol Belediye Başkanı Andreas Hristu ile dün görüştüğünü ve İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilerden bahsettiğini yazdı.

Habere göre Todd, Güney Kıbrıs’taki kötü ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle müteşebbis faaliyetler, turizm, kültür ve eğitim alanında daha ileri götürülmesi gerektiğini belirtti.