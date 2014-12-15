İngiliz Yazardan Kıbrıs Sorunu İle İlgili Kitap: “kıbrıs Sorununu Çözerken: Anlaşmazlıkların Çözülmesine Yeni Yaklaşımlar”

İngiliz Yazar Dr. James Ker-Lindsay’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kıbrıs Sorununu Çözerken: Anlaşmazlıkların Çözülmesine Yeni Yaklaşımlar” adlı, 30 farklı akademisyenin Kıbrıs sorununa dair görüşlerinden oluşan bir kitap yazdığı bildirildi.
Simerini gazetesi, kitapta, Güney Kıbrıs’taki, İngiltere’deki, Yunanistan’daki ve KKTC’deki üniversitelerin yanı sıra, PRIO Norveç’teki akademisyenlerin görüşleri bulunduğunu ve çoğunun, sorunu toplumlar arasındaki anlaşmazlıklara bağladığını yazdı.
Gazete, London School Of Economics’te 27 Kasım’da düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine, kitaba katkı koyan akademisyenlerin ve Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun’un katıldığını kaydetti, Olgun’un etkinlikte konuştuğunu aktardı.