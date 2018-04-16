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İngiliz Üslerinin Suriye Operasyonlarında Kullanılması Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin, Suriye’ye karşı füze saldırısında kullanılmasının, Güney Kıbrıs’ta tartışıma konusu olmaya devam ettiği belirtildi.

İngiliz Üslerinin Suriye Operasyonlarında Kullanılması Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin, Suriye’ye karşı füze saldırısında kullanılmasının, Güney Kıbrıs’ta tartışıma konusu olmaya devam ettiği belirtildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
İngiliz Üslerinin Suriye Operasyonlarında Kullanılması Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor
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 Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin, Suriye’ye karşı füze saldırısında kullanılmasının, Güney Kıbrıs’ta tartışıma konusu olmaya devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Başkanlık ve DİSİ’den AKEL’e: Hristofyas’ın Amerikalılara İznini Unuttunuz mu?” başlıklı haberinde, AKEL’in, İngiliz üslerinin, Suriye saldırılarında kullanılması konusunda son günlerde yoğun bir şekilde hükümeti eleştirmesinin, Rum Başkanlığı’nın ve DİSİ’nin tepkisine neden olduğunu yazdı.

Habere göre, AKEL dün yaptığı açıklamada, siyasi etik kuralları gereği, muhalefetin, hükümete bir soru sorduğu zaman, hükümetin bu soruyu yanıtlaması gerektiğini vurgulayarak, kendilerinin, hükümetten üslerin kullanılması konusunda ne düşündüğünü ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, İngiltere Başbakanı Theresa May’e bu konuda bir şey söyleyip söylemediğini açıklamasını istediklerini ifade etti.

Bu konuda herhangi bir yanıt alamadıklarını dile getiren AKEL, hükümet kanadından gelen, üslerin askeri olduğu ve istediklerini yapmaya hakları olduğu şeklindeki talihsiz söylemlerden, Anastasiadis’in May’e bir şey söylemediğini, aynı zamanda hükümetin “askeri gücün, uluslararası hukuk ve siyasetteki etikten üstün geldiğini” addedenlerden yana olduğu sonucunu çıkardıklarını belirtti.

Habere göre AKEL, bunların, “yarı işgal altındaki ülkenin hükümetinden gelmesinin de özellikle trajik olduğunu”  ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca “Pan Kıbrıs Barış Konseyi”nin yarın Amerikan Büyükelçiliği binası dışında gerçekleştireceği protesto gösterisine toplu katılım için çağrıda da bulundu.

HÜKÜMETTEN YANIT

Habere göre, Hükümet ise AKEL’e yönelik yanıtında, AKEL eğer bugün hükümette olsaydı bu olanlara karşı tepkisinin ne olacağını sordu.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, başka bir paralel olayı anımsatarak, son olaydaki gibi görüş ve rızanın talep edilmesinin aksine, Irak’a karşı saldırılarda Amerikan savaş uçaklarının, Güney Kıbrıs hava sahasını kullanması ve bunlara kolaylıklar sağlanması yönünde karar alındığını, bu kararın da o dönemde bakanlar kuruluna vekaleten başkanlık eden dönemin Meclis Başkanı ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas tarafından alındığını anımsattı. 

DİSİ

DİSİ ise açıklamasında, 2003 yılının Mart ayında, Güney Lefkoşa’daki Amerikan Büyükelçiliği binası dışında, AKEL’in de katılımıyla, Irak’a karşı saldırılar kınanırken, aynı zamanda o dönemdeki Meclis Başkanı ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın, bakanlar kuruluna başkanlık ettiğini ve Amerikan savaş uçaklarına kolaylıklar sağlanmasını ve “Lefkoşa FIR hattının” kullanılması iznini onayladığını ifade etti.

DİSİ,  Eylül 2010 yılında o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, İngiliz Başbakanı Gordon Brown’a “İngiliz üsleri konusunu şimdi açmayın” dediğini ve bunun çocuklarına ve torunlarına bırakıldığını savundu.

KKE’DEN ÜSLER ÖNÜNDE PROTESTO

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’taki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) örgütlerinin, dün, Ağrotur’daki İngiliz Üsleri dışında, Suriye’nin bombalanmasını, İngiliz Üsleri’nin Kıbrıs’taki mevcudiyetini ve NATO’yu protesto ettiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan Komünist Parti bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyan kişilerin, sloganlar atarak, Suriye’deki hedeflerin bombalanmasına katılan Tornado savaş uçaklarının bulunduğu Ağrotur İngiliz üslerinin önüne doğru yürüdüklerini belirtti.

Habere göre, KKE’nin Güney Kıbrıs’taki temsilcileri tarafından okunan mesajda “Kıbrıs’ın yeni saldırıya karışmadığının yalan olduğunu, Anastasiadis hükümetinin, bir kez daha, aktif olarak buna dahil olduğunu ve kolaylıklar sağlayarak emperyalistlerin yeni suçunda yükseltilmiş bir role sahip olduğundan” bahsedildi.

KKE örgütleri ayrıca Rum hükümetinin, büyük sorumluluklarının bulunduğunu çünkü ülkeyi ve halkı, bölgedeki doğal zenginliklere el atmak isteyen tekellerin bu katliamına dahil ettiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:27
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