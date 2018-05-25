İngiliz Üsleri’nden Kumarhaneye Tepki Yok...



İngiliz Üsleri’nin, Limasol’a bağlı Zakaki’ye inşa edilecek kumarhaneye tepki göstermediği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, İngiliz Üsleri’nden, kumarhanenin çevreye etkisiyle ilgili konuya müdahil olduğuna dair basında çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olan bölgelerde yetkisinin olmadığı” gerekçesiyle herhangi bir itirazda bulunmayacağının kaydedildiğini yazdı.Haberde, İngiliz Üsleri’nden yapılan açıklamada, çevrenin korunmasıyla ilgili Rum Hükümeti ile sıkı işbirliği içerisinde olduklarının belirtildiği de kaydedildi.