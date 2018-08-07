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İngiliz Üslerindeki 6 Göçmen!

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin almış olduğu yeni kararın, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nde  20 yıldır belirsizlik koşulları altında kalan  göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları çözmediği belirtildi. 

İngiliz Üslerindeki 6 Göçmen!

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin almış olduğu yeni kararın, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nde  20 yıldır belirsizlik koşulları altında kalan  göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları çözmediği belirtildi. 

07 Ağustos 2018 Salı 17:28
İngiliz Üslerindeki 6 Göçmen!

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin almış olduğu yeni kararın, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nde  20 yıldır belirsizlik koşulları altında kalan  göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları çözmediği belirtildi. 
Haravgi gazetesine göre, Kıbrıs’taki, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) basın bürosu çalışanı Emiliu Strovolidu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konu hakkında açıklamada bulundu.
Strovolidu, İngiliz Üslerinin askeri üs olduğu ve daimi ikamet için uygun olmadığını belirterek, UNHCR’nin bu konuda daimi çözüm bulunması için teşvikte bulunduğunu ifade etti.
Gazete Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri bölgesine on yıl önce sığınan Kuzey Afrika ve  Orta Doğu’dan gelen 6 göçmenin, otomatik olarak İngiltere’de ikamet etme hakkına sahip olmadığı yönünde kısa bir süre önce karar ürettiğini yazdı.  
Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Strovolidu, UNHCR’nin, göçmenlerle ilgili 1951 Anlaşması’nı ve 1967 Protokolü’nü yeniden teyit eden mahkeme kararına önem verdiğini ve bunların İngiliz üsleri için de geçerli olduğunu belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 21:25
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