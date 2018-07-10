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İngiliz Üs Bölgelerindeki Köyler Beklemede!

Ağrotur- Episkopi (Piskobu-Yalova) İngiliz Üsleri bölgesindeki köylerde yaşayanların, üs sınırları içinde kalan mülklerinin değerlendirilmesinde yaşanan gecikmelerden şikayetçi oldukları belirtildi.

İngiliz Üs Bölgelerindeki Köyler Beklemede!

Ağrotur- Episkopi (Piskobu-Yalova) İngiliz Üsleri bölgesindeki köylerde yaşayanların, üs sınırları içinde kalan mülklerinin değerlendirilmesinde yaşanan gecikmelerden şikayetçi oldukları belirtildi.

10 Temmuz 2018 Salı 09:19
İngiliz Üs Bölgelerindeki Köyler Beklemede!

Ağrotur- Episkopi (Piskobu-Yalova) İngiliz Üsleri bölgesindeki köylerde yaşayanların, üs sınırları içinde kalan mülklerinin değerlendirilmesinde yaşanan gecikmelerden şikayetçi oldukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Üsleri içinde kalan köylerin, İngiliz makamlarıyla Rum Hükümeti tarafından, İngiliz Üslerinde kalan mülklerin değerlendirilmesi anlaşmasının gereklerinin yerine getirilmesinde yaşanan gecikmeleri “gerekçesiz” olarak nitelendirdiklerini yazdı.

Gazete bu durumdan etkilenen Ağrotur, Episkopi (Piskobu-Yalova), Paramal (Çayönü), Trahon (Kayakale), Asomatos (Gözügüzel), Sotira, Avdimu, İpsona, Kolossi (Yunus-Burçlu), Erimi köylerinin, İngiliz makamlarından ve Rum Yönetimi’nden mülklerini değerlendirme ve konut geliştirmeye ilişkin tartışma konusu olan anlaşmayı bir an evvel hayata geçirmelerini talep ettiklerini belirtti.

Habere göre köy sakinleri, bu konuda başka sabır göstermeyeceklerini belirterek konunun sonbahara kadar çözümlenmesini istedi ve çözümlenmemesi durumunda da protesto eylemine gideceklerini açıkladılar.

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Son Güncelleme: 10.07.2018 12:20
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