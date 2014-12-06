İngiliz Milletvekilleri Maraş’ın Açılması İçin İmza Topluyor

İngiliz milletvekillerinin, Maraş’ın açılması konusunun Avam Kamarası’nda görüşülmesine yönelik imza kampanyası düzenlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İşçi Partisi Milletvekili Sir Alan Meale’in, Eylül ayında Maraş konusunun tartışmaya açılması için karar metni sunduğunu ve şu ana kadar, 19 milletvekilinin desteğini aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu karar metniyle, Avam Kamarası’na, Maraş’ın “yasal sakinlerine” iade edilmesini desteklemesi çağrısı yapıldığını kaydetti.

Haberde, karar metninin, Avam Kamarası’nın, Güven Yaratıcı Önlem olan Maraş’ın açılmasına göstereceği inancın, birleşik bir Kıbrıs’ın garanti altına alınabilmesi için köprü oluşturacağını vurguladığı belirtildi.

Gazete, bu gelişmenin, sırasıyla ülkenin ve halkının siyasi, mali ve toplumsal birliğine katkıda bulunacağını yazdı.