İngiliz gazetesi Eokacılara yapılan kötü muameleyi yazdı

İngiliz gazetesi Mail on Sunday’in, Londra’da devam eden mahkeme sürecinde EOKA’cıkarın, İngiliz sömürge gücünün uyguladığı şiddetle ilgili verdikleri ifadeleri yayımlaması, Rum basınında da yankı buldu.



Alithia gazetesine göre Mail on Sunday’in haberinde, aralarında kadınların da olduğu Kıbrıslı Rumların anlattıkları ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.



Haberde, bahse konu gazetenin, nisan ayında ise İngiliz bir subayın, yapılan şiddeti, kendinden üst derecede olan yetkililere anlattığı ama görmezden gelindiğine dair şikayetlerini yayımladığı da anımsatıldı.



