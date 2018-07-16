banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90417
ALTIN
193.372
DOLAR
4.8380
STERLİN
6.4062
EURO
5.6555
İçişleri Bakanlığı: “Kişilerin olumsuz etkilenmemesi için ara emirlerine itiraz etmeyeceğiz”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tuzla kavşağında korkunç kaza!
TUZLA KAVŞAĞINDA KORKUNÇ KAZA!
Misafirler hırsız mı çıktı?
MİSAFİRLER HIRSIZ MI ÇIKTI?
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner282

İngiliz gazetesi Eokacılara yapılan kötü muameleyi yazdı

İngiliz gazetesi Mail on Sunday’in, Londra’da devam eden mahkeme sürecinde EOKA’cıkarın, İngiliz sömürge gücünün uyguladığı şiddetle ilgili verdikleri ifadeleri yayımlaması, Rum basınında da yankı buldu.

İngiliz gazetesi Eokacılara yapılan kötü muameleyi yazdı

İngiliz gazetesi Mail on Sunday’in, Londra’da devam eden mahkeme sürecinde EOKA’cıkarın, İngiliz sömürge gücünün uyguladığı şiddetle ilgili verdikleri ifadeleri yayımlaması, Rum basınında da yankı buldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:46
İngiliz gazetesi Eokacılara yapılan kötü muameleyi yazdı

İngiliz gazetesi Mail on Sunday’in, Londra’da devam eden mahkeme sürecinde EOKA’cıkarın, İngiliz sömürge gücünün uyguladığı şiddetle ilgili verdikleri ifadeleri yayımlaması, Rum basınında da yankı buldu.

Alithia gazetesine göre Mail on Sunday’in haberinde, aralarında kadınların da olduğu Kıbrıslı Rumların anlattıkları ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.

Haberde, bahse konu gazetenin, nisan ayında ise İngiliz bir subayın, yapılan şiddeti, kendinden üst derecede olan yetkililere anlattığı ama görmezden gelindiğine dair şikayetlerini yayımladığı da anımsatıldı. 

 

banner288
Son Güncelleme: 16.07.2018 10:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AGİT’in sözlüğü Güneyde istifaya neden oldu
AGİT’in sözlüğü Güneyde istifaya neden oldu
“Eylül’de Final Sahnesi Hedefleniyor”
“Eylül’de Final Sahnesi Hedefleniyor”
İki Toplumlu Suç Ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanlarıyla Röportaj!
İki Toplumlu Suç Ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanlarıyla Röportaj!
“Bazı Kayıpların Hiç Bulunamama Riski Var”
“Bazı Kayıpların Hiç Bulunamama Riski Var”
Diko Başkanı Nikolas Papadopulos İle Söyleşi...
Diko Başkanı Nikolas Papadopulos İle Söyleşi...
Malas: “Bazı Kişiler, Üzerinde Hemfikir Olunmuş Çerçeve Dışında Çözüm İstediğimiz Konusunda Kuşkulu”
Malas: “Bazı Kişiler, Üzerinde Hemfikir Olunmuş Çerçeve Dışında Çözüm İstediğimiz Konusunda Kuşkulu”
Güney Kıbrıs İçin Seçim Yapma Zamanı… AB-ABD Mi, Rusya Mı?
Güney Kıbrıs İçin Seçim Yapma Zamanı… AB-ABD Mi, Rusya Mı?
Rum Basını: “KKTC Cumhurbaşkanı Olarak İmzaladı”
Rum Basını: “KKTC Cumhurbaşkanı Olarak İmzaladı”
Rum Siyasi Partiler Darbeyi Kınadı
Rum Siyasi Partiler Darbeyi Kınadı
Rum Tarım Bakanlığı’ndan arıların yangından korunması için çağrı...
Rum Tarım Bakanlığı’ndan arıların yangından korunması için çağrı...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim