IMF “El Frenini Çekti”

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Güney Kıbrıs’ın mali destek programının değerlendirileceği ve bir sonraki mali yardım dilimiyle ilgili karar alınacağı Yönetim Kurulu toplantısının ertelendiği haber verildi.

Politis gazetesi “IMF Yeni Bir Gelişme Olana Dek El Frenini Çekti” başlığıyla verdiği haberinde, IMF sözcüsünün, hacizle ilgili yasanın Rum Meclisi’nce askıya alınmasının ardından programın 5’inci değerlendirilmesinin tamamlanması için önkoşulların yerine getirilmediği açıklamasında bulunduğunu aktardı.

Habere göre yumuşak bir üslup kullanarak, Rum makamlarının iddialı ve geniş kapsamlı bir reform programı uygulama yönündeki çabalarını desteklediklerini söyleyen IMF sözcüsü, işbirliğinin devam etmesi ve önümüzdeki dönem için atılacak adımlar konusunda anlaşmaya varılması umudunu dile getirdi.

Öte yandan gazete ise “IMF Yönetimi Kurulu toplanmış olsaydı değerlendirmenin reddedilmesi gerekecekti ve böyle bir karar daha büyük bir zarara yol açacaktı” şekilde yorumda bulundu.