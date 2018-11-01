İlkokul Öğretmeninden “ohi Günü” Töreninde Faşist Konuşma

ALEK SORDU: “EĞİTİM BAKANLIĞI GELECEK NESİLLERE BU DEĞERLERİ Mİ AKTARMAK İSTİYOR”

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Yunanistan’ın ulusal bayram olarak kutladığı 28 Ekim OHİ günü dolayısıyla “Athienu”da (Kiracıköy) düzenlenen törende konuşan bir ilkokul öğretmeninin faşist içerikli konuşması AKEL’in tepkisini çekti.

Haravgi “Atihienu’daki Öğretmenin Sicili Var… AKEL Yerel Örgütü Faşist Konuşma Konusunda İzahat İstiyor” başlıklı haberinde törende ırkçı ve faşist içerikli konuşma yapan ilkokul öğretmeninin (kadın) daha önce de benzer vukuatları bulunduğuna dikkat çeken AKEL, bu öğretmen konusunda, törenin düzenleyicisi olan Kilise Komitesi’nin sorumluluğuna dikkat çekti.

Adı belirtilmeyen öğretmenin Rum Eğitim Bakanlığı’nı temsil ve ifade mi ettiğini, Bakanlığın gelecek nesillere aktarmak istediği değerlerin bunlar mı olduğunu soran AKEL, değil ise Bakanlığın öğretmeni kınaması gerektiğine işret etti.

Öğretmenin 28 Ekim töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

“Milliyetçi olmadığını ve barışı sevdiğini göstermek için barikatlarda, def çalıp oynayan da aynı kişidir. Müslüman’ın, Budist’in, diğer bütün dinlere mensup kişilerin çocuğu rencide oluyor diye yarın senin Helen Ortodoks okullarında sabah ayinlerinin, din derslerinin, milli bayramların, resmi geçitlerin kaldırılmasını isteyecek olan da aynı kişidir. Halihazırda senin tarih kitaplarına müdahale ederek gerçekler öfke yaratmasın diye tahrif eden de aynı kişidir. ‘Gurur yürüyüşleri’ düzenleyen ve senden sapkınlıkları ödüllendirmeni isteyen de aynı kişidir.”

(ŞA/ŞEB)