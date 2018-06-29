İlk Uydu Kumarhane Limasol’da Açıldı

Limasol’a bağlı Zakaki’de “Cyprus Casinos-C2” adlı ilk uydu kumarhanenin dün açıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, uydu kumarhanenin dün saat 12.00 itibarıyla faaliyete girdiğini yazdılar.

Ağırlıklı olarak Rum gençlerin, yabancıların, yaşlı çiftlerin, küçük gruplar halinde toplanarak kumarhaneye girmek için beklediklerini yazan gazete, güvenlik görevlilerinin de kumarhanede oyun oynayanların gizliliğini korumak amacıyla foto muhabirlerini ve kameraları da uzakta tuttuğunu belirtti.

Gazete, 7 gün 24 saat açık kalacak kumarhanenin ilgi gördüğünü de yazdı.