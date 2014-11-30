İlk Gemi Vasiliko’ya Geldi

VTTV şirketinin Larnaka’nın Vasiliko bölgesindeki akaryakıt depolama terminaline ilk geminin dün sabah geldiği haber verildi.

Alithia gazetesi, “M/T Chance” isimli geminin dün sabah 08:00’de, Vasiliko barınağına geldiğini ve VTTV iskelesine demirlediğini yazdı.

İskele sistemlerinin ve terminal tanklarının kontrol edilmesi amacıyla ileriki günlerde kullanılacak akaryakıtın yükünü boşaltmak için iskeleye demirlediğini yazan gazete, akaryakıtın, iki hafta sürmesi beklenen kontrollerin tamamlanmasına kadar terminalde kalacağını ve bunun akabinde ise yeniden ihraç edilebileceğini belirtti.

Habere göre, terminal süreçlerinin ve sistemlerinin başarılı kontrolden geçmesi durumunda VTTV şirketi, terminali işleve koyacak ve akar yakıtı depolama konumunda olacak.