İkinci Dünya Savasına Katılan Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Gaziler 72 Yıl Sonra Buluştu!

İngiliz ordusuna girerek İkinci Dünya Savaşında mücadele veren Kıbrıslı Türk Kemal Salih (Pilli) ve Kıbrıslı Rum Menelaos Kuzupis’in 72 yılın ardından ilk kez buluştukları bildirildi.



Alithia gazetesi, 95 yaşındaki Salih ile 92 yaşındaki Kuzupis’in, ortak tanıdıkları aracılığıyla, Lefkoşa Rum kesimindeki “Tüm Kıbrıs İkinci Dünya Savaşı Gazileri Birliği”nde bir araya geldiklerini yazdı.



Habere göre, her ikisi de Baf’lı olan Salih ve Kuzupis, akıllarında kalan anıları Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) muhabirinin de hazır bulunduğu bu buluşmada anlattı.



Anlatılanlara göre, Salih ve Kuzupis’in, Kıbrıs’ın İngiliz kolonisi olduğu dönemde, gazetede, İngiliz ordusuna gönüllü arandığına dair ilan üzerine başvuru yaptıklarını kaydeden gazete, her ikisinin de kayıt yapılacak yere yürüyerek gittiklerini hatırladıklarını belirtti.



Kuzupis’in birlikte yaşadığı dedesine, yaşı küçük olduğundan izin vermeyebileceği için, orduya kayıt olma kararı hakkında bilgi vermediğini aktaran gazete, o zaman 16 buçuk yaşında olan Kuzupis’in orduya kayıt olurken de yaşı hakkında yalan söylediğini yazdı.



Salih ve Kuzupis’in kaydın ardından eğitim için “Polemidya”daki (Binatlı) İngiliz kışlasına götürüldüğünü, ardından Suriye, Filistin ve en son İtalya’ya gittiklerini kaydeden gazete, her ikisinin de aynı çadırlarda kaldığını belirtti.



Salih’in 1974’ün ardından Baf’taki köyünden ayrıldığını ve “Agios Ermolaos”ta (Şirinevler) yaşadığını aktaran gazete, yılların geçmesine rağmen Salih’in çok iyi Rumca konuştuğuna dikkat çekti.