Güney Kıbrıs:
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15 Aralık 2016 Perşembe 08:27

İki Toplumlu Yürüyüş Rum Basınında

İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi’nin dün KKTC’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden başlayıp Rum Başkanlık Sarayı’nda son eren yürüyüşü Rum basınında da yer aldı.

İki Toplumlu Yürüyüş Rum Basınında
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İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi’nin dün KKTC’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden başlayıp Rum Başkanlık Sarayı’nda son eren yürüyüşü Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi haberi, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden Çözüm Mesajı… Liderlerin Teyidi” başlıklarıyla ön sayfadan ve “Barış Talebi… Liderlere Çözüm İçin İki Toplumlu Mesaj” başlıklarıyla iç sayfadan yansıttı.

Gazete, soğuk hava ve Mont Pelerin hayal kırıklığının ardından hala yaşanan uyuşukluğun, 200 üzerinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un çözüm çabasında bir sonuca ulaşma talebiyle KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Rum Başkanlık Sarayı’na yeniden birleşme için yürümelerine engel olmadığını yazdı.

Haberde, etkinlik çerçevesinde yapılan açıklamalara da yer verildi.

Diğer gazeteler etkiliği şu başlıklarla yansıttı:
Alithia: “Cenevre’de Tüm Kıbrıslıların Yararına Çözüm İstiyoruz”; Fileleftheros: “Anastasiadis ve Akıncı’ya Barış Mesajı”; Haravgi: “Birlikte Yürüdüler ve Vatanımızın Yeniden Birleşmesini Talep Ettiler”; Simerini: “Çözüm İçin İki Toplumlu Yürüyüş”

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Anahtar Kelimeler
YürüyüşRum Basını
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