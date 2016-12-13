İki Toplumlu Yürüyüş

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs ve diğer sivil toplum örgütlerinin yarın saat 16:00’da başlayacak olan yürüyüşü Rum basınında da geniş yer aldı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs ve diğer sivil toplum örgütlerinin yarın saat 16:00’da başlayacak olan yürüyüşü Rum basınında da geniş yer aldı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, söz konusu yürüyüş çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların saat 16.00’da KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanacağını, burada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup verdikten sonra Ledra Palace sınır kapısına yöneleceğini daha sonra otobüslere binerek Rum Başkanlık binasına gideceklerini yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar burada da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup verecek.

Alithia gazetesi haberi “İşgal Altındaki Topraklardan Başkanlığa Yürüyüş” başlığıyla aktardı.

Habere ilişkin diğer başlıklar ise şöyle yer aldı:

Politis: “Uçtan Uca Yürüyüş”

Haravgi: “Çözüm Halkın Meselesi Olsun”

Fileleftheros: “Başkanlık ve Akıncı’nın Bürosunda Yürüyüş”