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İki Toplumlu Suç Ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanlarıyla Röportaj!

580 MESELE ELE ALINDI

İki Toplumlu Suç Ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanlarıyla Röportaj!

580 MESELE ELE ALINDI

15 Temmuz 2018 Pazar 10:33
İki Toplumlu Suç Ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanlarıyla Röportaj!

580 MESELE ELE ALINDI

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanları Hakkı Celal Önen ile Andreas Kapardis, Politis gazetesine verdikleri röportajda, komitenin çalışmalarını anlattı. Önen ve Kapardis, 2013’te kurulan komitenin bugüne dek 580 meseleyi ele aldığını açıkladı.

Önen, toplumlar arasında karşılıklı güven oluşturulması maksadıyla teknik komiteler oluşturulduğunu, ancak bugün yalnızca suçlarla ilgili teknik komite ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin aktif olduğunu söyledi.

Komitenin aktif olmasının, komite içerisinde karşılıklı saygıdan kaynaklandığını belirten Önen, komitenin alt komitesi olarak kurulan “JCR-Joint Contact Room” (Ortak Temas Komitesi) hakkında da bilgiler verdi.

Komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Andreas Kapardis ise, teknik komite olarak, büyük siyasi meselelere yanıt vermek ya da vermeye teşebbüs etmek gibi bir misyonlarının bulunmadığını ifade ederek, komitenin başarısının, üstlenilen bir işi başarmadaki kararlılıklarından kaynaklandığını kaydetti.

Önen ve Kapardis, komitenin kurulduğu 2013’ten bu yana 580 meseleyi ele aldığını belirtirken, bu meselelerden yüzde 67’sinde Rumların Kıbrıslı Türklerle iş birliği yapmayı; yüzde 33’ünde ise Kıbrıslı Türklerin Rumlarla iş birliği yapmayı talep ettiğini söylediler.

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Son Güncelleme: 15.07.2018 13:48
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