Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102509
ALTIN
198.618
DOLAR
4.7272
STERLİN
6.3175
EURO
5.5183
3 araç trafikten men edildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Girne'de markette hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Uyuşturucu ile yakalandı
Kapat

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Anastasiadis’i ziyaret etti

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Anastasiadis’i ziyaret etti

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etti.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:37
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Anastasiadis’i ziyaret etti

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etti.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret ettiğini belirterek, ziyaret sonrasında inisiyatif üyesi Şener Elcil’in yaptığı açıklamaya yer verdiler.
Gazetenin; “Guterres Çerçevesini Kabul Ediyor ve Müzakerelerin Devamını İstiyor” başlığı altında verdiği haberine göre, Elcil açıklamasında, Anastasiadis’in kendilerine, müzakerelere Crans - Montana’da kaldığı yerden başlamaya hazır olduğunu ve Guterres çerçevesini de kabul ettiğini söylediğini vurguladı.
Elcil, Anastasiadis’in Akıncı’ya, “müzakere masasına geri dönme ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma mesajı gönderdiğini” belirterek, bu mesajı görüşme yapacakları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ileteceklerini ifade etti.
Gazete, İnisiyatif’in Anastasiadis’e bir bildiri de sunduğunu, bildiride “çözüme katalizör olması gereken hidrokarbon yataklarının anlaşmazlığı arttıracak bir unsur olmaya doğru yöneldiği” uyarısında bulunarak, “müzakerelerin en kısa sürede başlaması gerektiğini” vurguladığını aktardı.

banner277
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “İki Toplumlu ‘Barış-Birleşik Kıbrıs’ İnisiyatifi, Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Makineyi Sıcak Tutuyor.”
Alithia: “Başkan’dan Akıncı’ya Mesaj.”
Politis: “Başkan Hazır Olduğunu İletti.”
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs-Cebelitarık arasında optik kablo bağlantısı yapılacak
Güney Kıbrıs-Cebelitarık arasında optik kablo bağlantısı yapılacak
Spehar Harmancı ve Yorgacis’le yemekte buluştu
Spehar Harmancı ve Yorgacis’le yemekte buluştu
Hilton oteli’nin yüzde 75’inin satılması söz konusu
Hilton oteli’nin yüzde 75’inin satılması söz konusu
Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu
Rum Başkanlığı Anastasiadis’e açılan sahte Instagram hesabı için polise başvurdu
İngiliz Üsleri’nden Kumarhaneye Tepki Yok...
İngiliz Üsleri’nden Kumarhaneye Tepki Yok...
Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!
Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!
Baf’ta Yakalanan Firari Yılmaz Gümüş Hakkında 5 Gün Tutukluluk Emri Alındı
Baf’ta Yakalanan Firari Yılmaz Gümüş Hakkında 5 Gün Tutukluluk Emri Alındı
"Hristodulidis: “israil İle Olan İlişkiler Yeni Bir Safhaya Girdi”
"Hristodulidis: “israil İle Olan İlişkiler Yeni Bir Safhaya Girdi”
Diplaros’tan Okullarda Cinsel İstismar Konusunda Yeni Açıklama
Diplaros’tan Okullarda Cinsel İstismar Konusunda Yeni Açıklama
Rum Bankalarındaki Garantili Mevduat Miktarı 16,2 Milyar Euro
Rum Bankalarındaki Garantili Mevduat Miktarı 16,2 Milyar Euro

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim