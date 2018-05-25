İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Anastasiadis’i ziyaret etti

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret ettiğini belirterek, ziyaret sonrasında inisiyatif üyesi Şener Elcil’in yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Gazetenin; “Guterres Çerçevesini Kabul Ediyor ve Müzakerelerin Devamını İstiyor” başlığı altında verdiği haberine göre, Elcil açıklamasında, Anastasiadis’in kendilerine, müzakerelere Crans - Montana’da kaldığı yerden başlamaya hazır olduğunu ve Guterres çerçevesini de kabul ettiğini söylediğini vurguladı.

Elcil, Anastasiadis’in Akıncı’ya, “müzakere masasına geri dönme ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma mesajı gönderdiğini” belirterek, bu mesajı görüşme yapacakları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ileteceklerini ifade etti.

Gazete, İnisiyatif’in Anastasiadis’e bir bildiri de sunduğunu, bildiride “çözüme katalizör olması gereken hidrokarbon yataklarının anlaşmazlığı arttıracak bir unsur olmaya doğru yöneldiği” uyarısında bulunarak, “müzakerelerin en kısa sürede başlaması gerektiğini” vurguladığını aktardı.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Haravgi: “İki Toplumlu ‘Barış-Birleşik Kıbrıs’ İnisiyatifi, Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Makineyi Sıcak Tutuyor.”Alithia: “Başkan’dan Akıncı’ya Mesaj.”Politis: “Başkan Hazır Olduğunu İletti.”