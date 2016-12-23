Güney Kıbrıs:
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23 Aralık 2016 Cuma 07:46

İki Suriyeli Terör Şüphesiyle Sorgulandı

Limasol’da yaşamını sürdüren baba-oğul iki Suriyelinin dün Rum polisi tarafından sorgulandığı ancak sorgudan bu kişiler aleyhinde herhangi bir şey çıkmadığı ifade edildi.

İki Suriyeli Terör Şüphesiyle Sorgulandı
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Limasol’da yaşamını sürdüren baba-oğul iki Suriyelinin dün Rum polisi tarafından sorgulandığı ancak sorgudan bu kişiler aleyhinde herhangi bir şey çıkmadığı ifade edildi.

48 ve 20 yaşlarındaki bahse konu iki şahsın, “aşırılık içeren görüşler dile getirdiklerine dair bilgiler ulaşmasının akabinde” sorguya alındıklarını yazan Alithia, Ankara’daki Rus Büyükelçisinin öldürülmesi ve Berlin’deki terör saldırısının akabinde, Rum güvenlik makamlarının da toplantı yapıp, durumu gözden geçirdiklerini ifade etti.

Gazete, büyükelçilikler dahil, hassas noktalarda daha fazla güvenlik önlemi alınmasının kararlaştırıldığını ekledi.

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