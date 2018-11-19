İki katlı kırmızı otobüsler Limasol’a da geldi

Dünyanın bir çok büyük şehrinde yer alan iki katlı kırmızı şehir turu zinciri olan “City Sightseeing” otobüslerinin artık Limasol’da da görülmeye başlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Limasol’da dolaşacak olan 4 otobüsten 3’ünün, cumartesi günü öğleden sonra “Anekartisias” Caddesi’ne gelerek Limasol İlkolulu öğrencilerini taşıdığını yazdı.

Otobüslerin, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis ve Limasol merkezindeki mağazaların temsilcisi olan Kristis Dimitriu tarafından karşılandığını yazan gazete Limasol Belediye Başkanı Nikolaidis’in, bu yeni girişimin, Limasol şehrini tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun diğer şehirlere de yayılması temennisinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre 14 durağa sahip olan otobüsler, Limasol’daki bilindik yerlerin resimlerini de üzerinde taşıyor.

