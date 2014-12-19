İki Filistinli Koçinotrimitya’daki Suriyelileri İtalya’ya Götürmek Vaadiyle Dolandırdı

İki Filistinlinin, geçtiğimiz aylarda Baf açıklarında batmak üzereyken acil yardım çağrısı yapan ve Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin operasyonuyla kurtarılan Suriyeli göçmenleri, İtalya’ya götürmek vaadiyle dolandırdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki Filistinlinin, Suriyelilere Larnaka’dan kalkacak gemiyle İtalya’ya götürüleceklerini vaat ederek, adam başı 10 bin Euro aldığını, ancak Larnaka Limanı’ndan kalkacak böyle bir geminin bulunmadığını yazdı.

Haberde, söz konusu iki Filistinlinin dün yakalanarak mahkemeye çıkarıldıkları ve aleyhlerinde 8’er günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.