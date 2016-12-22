Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 08:03

İki Bulgar Polis UNFICYP’e Dahil Oldu

Bulgaristan’ın, iki polis üyesiyle, BM’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne (UNFICYP) dahil olduğu belirtildi.

İki Bulgar Polis UNFICYP'e Dahil Oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Bulgaristan’ın, iki polis üyesiyle, BM’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne (UNFICYP)  dahil olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Bulgaristan’ın da katılımıyla, UNFICYP’e destek veren ülke sayısının 14’e çıktığını yazdı.

Söz konusu iki Bulgar polis üyesinin, Ledra Palace’taki UNFICYP binasının girişine Bulgaristan bayrağının göndere çekilmesi törenin ardından, görevlerine başladıklarını yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Hristo Georgief’in törende konuşma yaptığını belirtti.

Habere göre Spehar törenin ardından,  UNFICYP’te, Bulgaristan üyelerinin üstlendiği görevler hakkında Bulgaristan Büyükelçisi’ne bilgi verdi. ,

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Bulgar Polis
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lillikas Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas İle Bir Araya Geldi Lillikas Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas...
Anastasiadis Eide’ye “Görüşmelerin İstenilen Hızda İlerlemiyor Olmasından” Yakındı Anastasiadis Eide’ye “Görüşmelerin İstenilen...
Diğer Ülkeler De Cenevre İçin Hazır Diğer Ülkeler De Cenevre İçin Hazır
Üçüncü Tur Doğal Gaz İhalesi Sonuçlandı Üçüncü Tur Doğal Gaz İhalesi Sonuçlandı
Beş Partiden Kıbrıs Sorununa İlişkin Ortak Açıklama Beş Partiden Kıbrıs Sorununa İlişkin Ortak Açıklama
“Prosedür, Türkiye Siyasi İrade Gösterirse Anlaşmayla Sonuçlanabilir” “Prosedür, Türkiye Siyasi İrade Gösterirse Anlaşmayla...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Lillikas Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos...
Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Atina’da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos...

Haberi Oku