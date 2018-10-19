Iı. Cumhurbaşkanı Talat İle Rum Yönetimi Eski Başkanı Hristofyas, Barış Ve Yeniden Birleşme Buluşmasında





Lefkoşa, 19 Ekim 18 : II. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Ledra Palace yanındaki Chateau Status Restoran’da yarın sabah saat 09:00’da gerçekleştirilecek olan “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması”na katılacağı belirtildi.Haravgi gazetesi, söz konusu buluşmanın, PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAU-SEN, KOOP-SEN tarafından organize edildiğini yazdı.İKİ TOPLUMLU ODA ORKESTRASINDAN SONBAHAR KONSERİBu arada Fileleftheros gazetesi, iki toplumlu Oda Orkestrası’nın, ilkbahar konserinin ardından bu kez de sonbahar konserine hazırlandığını yazdı.Gazete iki toplumlu Oda Orkestrası’nın sanat yönetmenleri Nihat Ağdaç ve Natali Neofitu’nun, 20 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum profesyonel müzisyen ile birlikte, 22 Ekim saat 20.30’da, Güney Lefkoşa’da bulunan Pallas Tiyatrosu’nda konser vereceğini aktardı.(FK/HA)