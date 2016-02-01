İhlal İddiasına Kıbrıs Türk Tarafından Yanıt



“Türk uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava sahasını ihlal ettiği” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın BM’ye gönderdiği mektuba,Kıbrıs Türk tarafından yanıt gittiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a gönderilen mektupta, “Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs’ta hiçbir söz hakkı olmadığı” vurgulandı ve adada iki bağımsız devlet olduğu kaydedildi.

Haber göre,18 Ocak 2016 tarihli mektupta ayrıca, uçuşların güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için Ercan Kontrol Merkezi’nin Ankara Kontrol Merkezi’yle sürekli iletişim halinde olduğu belirtilerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen hava sahasında gerçekleştirilen tüm uçuşların devletin yetkili makamlarının izniyle yapıldığı” vurgulandı.





