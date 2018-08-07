Hükümetten doğal gaz konusunda bilgilendirme

Rum hükümetinin, Noble-Shell-Delek Konsorsiyumu’nun 12'nci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesinden kaynaklanan gelirlere ilişkin ek talepleri konusunda bir hafta içerisinde ikinci kez siyasi partileri bilgilendirdiği belirtildi.

Politis gazetesi Rum hükümetinin dün gerçekleştirilen bir toplantıyla, siyasi parti temsilcilerine, Noble-Shell-Delek Konsorsiyumu’nun ek talepleri konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre, Rum siyasi parti temsilcileri dün Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelyos Himonas ve Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) idari yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

Hükümetin ayrıca 2018 yılı sonuna kadar bir sonuca varabilmek için Eylül ayından itibaren konsorsiyumla müzakerelere başlamaya karar verdiğini yazan gazete, bunun otomatik olarak şirketlerin mevcut sözleşmede, şirketlerin çıkarına yönelik olarak düzenlemeler yapılması talebini kabul ettiği anlamına geldiğini belirtti.

Gazete, hükümetin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ne Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısında, ne de dünkü bilgilendirme çerçevesinde, şirketlerin ilk baştaki önerisinin Rum Yönetimi için öngördüğü (yaklaşık 2.5 milyon Euro) gelir kaybının önemli ölçüde azaltılmasına yönelik genel isteğin haricinde, müzakere hedeflerinden-bilindik nedenlerden dolayı-söz etmediğine de dikkati çekti.

Gazete, partilerin ise, ileri sürülen anlaşmanın tüm boyutları konusunda yazılı ve mutlak bilgilendirme olmaksızın, büyük karar karşısında sorumluluk yüklenmek istemediğinin görüldüğünü yazdı. Gazete, Rum Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelyos Himonas’ın, toplantı çerçevesinde partilerin görüşlerini ortaya çıkarmaya çalıştığını ancak hükümetin, anlaşma sağlamak için bir an evvel müzakerelere başlaması gerektiğini dile getiren DİSİ ve EDEK haricinde partilerden istediği karşılığı alamadığını belirtti.

Haber göre, geriye kalan parti temsilcileri ise “hükümetin, Afrodit yatağının Mısır’a satılması veya satılmaması konusunda karar alınmasında sorumluluğu kendileriyle (partiler) paylaşmak istemesi durumunda, aynı bilgilendirmeyi kendileriyle paylaşması gerektiğini” açıkça ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Enerji Bakanlığı’nın yazılı bilgilendirme yapması konusunda niyetin de bulunduğunu, bazı partilerin ise Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile yüz yüze görüşme talebinde bulunacağını yazdı.