“Hükümet Karma Evliliklerden Olan Çocuklara Kimlik Verilmesi Konusunda Geri Adım Atmıyor“

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS), Rum Yönetimi’nin ebeveynlerinden biri TC kökenli olan, karma evliliklerden olan çocuklar konusundaki politikasının değişmediğini “açıklığa kavuşturduğunun” görüldüğü ifade edildi.



Alithia gazetesi; “Kıbrıs Hükümeti Karma Evliliklerden Olan Çocuklar Konusunda Geri Adım Atmıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin “ebeveynlerinden biri TC kökenli olan Kuzey Kıbrıs’taki çocuklarla ilgili tutum değişikliği olmadığı konusundaki tezinin net olduğunu” yazdı.



Gazete “edindiği bilgilere göre”, dün Rum İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i “Kıbrıs’ın yasal hükümeti tarafından takip edilen uygulamayı açıkça ortaya koyan Bakanlar Kurulu kararları ve mevzuatları olduğu konusunda bilgilendirdiğini” kaydetti.



İki ebeveyni de Kıbrıslı Türk olan veya bir ebeveyni Kıbrıslı Türk diğeri de tanınmış bir ülkeden (Türkiye’den TC kökenliler değil) olan çocuklarla ilgili olarak hiçbir problem olmadığını yazan gazete, Rum İçişleri Bakanının bu yüzden Elcil’i, muhtemelen bu gruba giren ve henüz kendilerine Kıbrıs kimliği verilmemiş kişilerle ilgili başvuru yapmaya çağırdığını öne sürdü.



Gazete bu başvuruların inceleneceğini ve ortaya çıkan bilgilerin doğru olması halinde, bu kişilerin kısa zamanda kimlik alacaklarını ifade etti.



KTÖS’ÜN AÇIKLAMASI



Petridis ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Rum İçişleri Bakanı’nın konuyla ilgili tutumunu olumlu olarak niteleyen Elcil, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamasında, verimli bir toplantı yaptıklarını ifade etti.



KTÖS’ün 15 Şubat’tan bu yana, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği elde etmek için, ilgililerden bu gibi durumlarla ilgili olarak başvuru kabul ettiğini ve bunların şu an 5 bin 500 kişi civarında olduğunu ifade eden Elcil, mevcut mevzuatla birlikte, başvuruları uyumlu ve uyumsuz olarak kategorilere ayırdıklarını dile getirdi.



Elcil, sorunu Rum İçişleri Bakanı’na izah ettiklerini ve Petridis’in tutumunun olumlu olduğunu yineledi.



Gazete, Elcil’in söylediklerine dayanarak, “Petridis’in Rum Yönetimi’nin yasalara uyduğunu ve bunun ihlal edilmesinin mümkün olmadığını söylediğini” de iletti.



Bu görüşe saygı duyduklarını dile getiren Elcil, şu an ilgili mevzuatın hükümleriyle uyumlu olan başvurular için, olması gereken işbirliği konusunu gözden geçirmeye başlayacaklarını ifade etti.



Rum Yönetimi makamlarının “Türkiye tarafından uygulanmakta olan Kuzey Kıbrıs’ın kolonizasyonu politikasından rahatsız olduklarını” da iddia eden Elcil, “bu politikanın, Türkiye tarafından ihlal edilen 1949 Cenevre Sözleşmelerine karşı olduğunu” öne sürdü.



Mevcut mevzuatın, Kuzey Kıbrıs’a “yerleşik” (TC kökenli) olarak getirilen kişilerle gerçekleştirilen evliliklerle ilişkilendirilen meselelerle ilgili olarak, konunun çözümüne izin vermediğini ifade eden Elcil, KTÖS’ün çeşitli konuları çözmelerine yardımcı olması için, Petridis tarafından belirlenen grupla işbirliği yapacağını ifade etti.



Şener Elcil, mevcut mevzuatla uyumlu olmayan durumlar konusunda ise, bu konu üzerinde çalışacaklarını ve mevcut mevzuatın uluslararası hukukla uygun olup olmadığını inceleyeceklerini ifade etti.



Elcil, gerekli değerlendirmeyi yapmalarının akabinde, gerekmesi halinde yasal olarak hareket edeceklerini ve bu konularla ilgili olarak davalar açacaklarını belirtti.



Gazete Rum İçişleri Bakanı Petridis’in, “Elcil’in Türk vatandaşları ile Kıbrıslı Türklerin çocuklarına ücret karşılığında Kıbrıs vatandaşlığı verilmesini sağlayan çetelerle ilgili eski açıklamaları konusunda, Elcil’den bilgi istediğini” de yazan gazete, Petridis’in Elcil’den, gerekli araştırmanın yapılması için, sahip olduğu herhangi bilgiyi, yazılı ve ispatlı bir şekilde sunmasını istediğinin görüldüğünü ekledi.



Fileleftheros gazetesi de “Yerleşiklerin (TC Kökenlilerin) Çocuklarına Kimlik Verilmesine Hayır” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, Kıbrıslı Türklerin Türk “yerleşiklerle” yaptıkları karma evliliklerden olan çocuklar için, kimlik veya başka resmi devlet belgesi verilmesi konusundaki tezinin net olduğunu yazdı.



Bu tezin, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili mevzuatın bizzat kendisinden ortaya çıkmakta olduğunu ve Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in dün bir araya geldiği KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’e bunu ilettiğini kaydeden gazete, Petridis’in “yerleşiklerin çocuklarına kimlik verilmesinin söz konusu olmadığını belirttiğini” iletti.



Gazete “bu konunun geniş çaplı siyasi boyutlara sahip olduğunu, çünkü TC kökenliler konusunun Kıbrıs müzakerelerinde önemli bir tartışma konusunu olduğuna” da işaret etti.



PETRİDİS



Petridis gazeteye yaptığı açıklamada ise kısaca şunları söyledi “Mevzuat açıktır. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıdır ve hak sahipleri olarak kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kimlikleri, pasaportları ve tüm diğer belgeleri verilmektedir. Eğer yasa temelinde hak sahibi olduklarını ve kendilerini reddettiğimizi düşündükleri durumlar varsa, bunları toplasınlar ve incelememiz için bunları sunsunlar. Geriye kalan durumlarla ilgili olarak ise, herhangi bir konu söz konusu değildir.”



Politis gazetesi de; “İçişleri Bakanı’yla İyi Başlangıç- Petridis Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinden Olan Çocuklarla İlgili Bilgi Bekliyor” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanı Petridis’in “Kıbrıslı Türklerin Türk vatandaşlarıyla olan karma evliliklerinden doğup, vatandaşlık hakkına sahip olan, ancak usule aykırı olarak bunu almamış olan çocuklarla ilgili meseleler konusunda bilgi beklediğini” yazdı.



Habere göre Petridis gazeteye açıklamasında, Kıbrıs Türk heyetine “İçişleri Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu’nun 2007 yılında aldığı kararlarla belirlenen kriterler içerisine giren ve hak sahiplerinin Kıbrıs Cumhuriyeti belgeleri almalarının mümkün olmadığı durumları incelemeye hazır olduğunu ilettiğini” söyledi.



Gazeteye göre Petridis, “kriterler olduğunu, çünkü kolonizasyon konusunun hassas bir konu olduğunu” ekledi.



Haravgi ise; “İçişleri Bakanı ve Şener Elcil Vatandaşlık Konusunu Ele Aldılar” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına yer verdi. Gazeteye göre; “Kıbrıslı Türkler arasındaki evliliklerden doğan çocukların, dünyaya gelmeleriyle birlikte, Güney veya Kuzey Kıbrıs’ta ikamet ediyor olmalarından bağımsız olarak, Kıbrıs vatandaşı olarak kabul edildiklerini ve kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm yasal belgelerinin verildiğini” ifade eden İçişleri Bakanlığı, “Kıbrıslı Türklerin yabancılarla olan çocuklarına vatandaşlık verilmesi konusunda ise, somut kriterler ve Bakanlar Kurulu’nun 2007 yılındaki kararları bulunduğunu ve bunların kolonizasyon gibi ulusal konunun ciddi meselelerine dokunduğunu ve bu politikanın değişmesi gibi bir niyet olmadığını” ekledi.

