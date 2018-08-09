Hükümet: “Afrodit Başka 10’uncu Parsel Başka”

Rum Hükümeti için, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağının gelirleri konusunda şirketlerle yapacağı müzakerelerin ayrı, ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde gerçekleştireceği sondajın ise ayrı konular olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Yönetimi’nin, “Afrodit” yatağının gelirleri konusunda Noble ile yapacağı müzakerelerin ayrı, ExxonMobil şirketinin Kasım ayının ikinci yarısında, 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde gerçekleştireceği sondajın ayrı konular olduğunu düşündüğünü yazdı.

Noble şirketi ile yapılacak müzakereler ile ExxonMobil’in sondajının aynı zamana denk geleceğine de dikkati çeken gazete, ExxonMobil şirketinin Kasım ayının ikinci yarısında “Delfini” hedefinde sondaja başlamasının hesaba katıldığını belirtti.

Gazete, beklenmedik bir şey olmaması durumunda Aralık ayı sonu veya Ocak 2019’da, Amerikalıların ve Rum Ticaret Bakanlığı’nın, ön hazırlık olsa da, doğal gaz yatağının bulunup bulunmadığı ve belki de miktarı konusunda bilgi sahibi olacağını yazdı.

Gazete, bununla birlikte, sondaja ilişkin hazırlık sonuçlarının, Aralık ayı sonunda değil de, Ocak veya Şubat 2019 tarihinde bilinmesi durumunda, bunun, hükümet için, “Afrodit” yatağının geliştirilmesine ilişkin sözleşmenin düzenlenmesi konusundaki kararını bir kaç hafta ertelemesi açısından ciddi bir sorun olmayacağını da belirtti.

VASİLİKO’DA LPG TERMİNALİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Vasiliko bölgesinde, bugüne kadar planlanan 4 LPG terminalinden, 3’üncüsünün inşasına Ağustos ayının ikinci yarısında başlanmasının planlandığını belirtti.

Söz konusu terminalin EKO ve ELPE şirketlerine ait olacağını belirten gazete, Vasiliko’da ayrıca VTTV ve Petrolina şirketlerine ait terminallerin bulunduğunu, Rum Akaryakıt Depolama Kurumu’na ait terminalin ise ileriye götürüldüğünü, EKO terminaline ise başlanacağını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, başka bir şirketin de kendi terminalini inşa etme konusunu yoğun bir şekilde incelediğini belirtti.

Gazete, EKO ve ELPE’nin, Rum Enerji Bakanlığı ile yaptıkları sözleşmede yer alan taahhütler temelinde, Larnaka’da bulunan tesislerini taşımalarına ilişkin zaman takviminin sona ermesinden çok önce, terminali bitirmek amacıyla hafriyat çalışmalarına başladığını yazdı.

