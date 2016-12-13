Güney Kıbrıs:
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13 Aralık 2016 Salı 09:03

Hukuk Dairesi Savcısına Bomba !

Baf Hukuk Dairesi’nde görev yapan Ksenias Ksenofontos isimli bayan savcının Emba’daki evine bomba konulduğu belirtildi.

Hukuk Dairesi Savcısına Bomba !
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Baf Hukuk Dairesi’nde görev yapan Ksenias Ksenofontos isimli bayan savcının Emba’daki evine bomba konulduğu belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, söz konusu savcının, dün akşam gece yarısı, evinin giriş bölümüne bomba konduğunu, bombanın patlaması sonucu ise evde maddi hasarın meydana geldiğini yazdı.

Bombanın patladığı sırada savcının, küçük kızı ile birlikte evde yalnız olduğunu yazan gazete patlayan bombanın çevre sakinlerinde de paniğe neden olduğunu belirtti.

Habere göre polis, olayın nedenine yönelik olarak, savcının, gerek Baf Kaza Mahkemesi gerekse Ağır Ceza Mahkemesi’nde ele aldığı veya almakta olduğu bir davayla alakalı olarak meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Anahtar Kelimeler
BafHukuk Dairesi Savcısı
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