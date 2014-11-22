Hristofyas’tan Anastasiadis’e “Cesur Kararlar Al!"

HRİSTOFYAS: “HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’NİN AYAĞININ ALTINDAKİ HALIYI ÇEKMEK”

“RUM TARAFI OLARAK GÖRÜŞ BİRLİKLERİNİ YENİDEN TEYİT EDECEĞİMİZDEN TÜRKİYE’NİN ELİNDEN ARGÜMANINI ALMIŞ OLACAĞIZ”

“ORTAK AÇIKLAMA ACI DENEYİM, SCREENING PROSEDÜRÜ SADECE İKİ TOPLUM ARASINDAKİ UÇURUMU BÜYÜTTÜ”

Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas, şimdiki başkan Nikos Anastasiadis’e kendi zamanında varılan görüş birliklerini hatırlatarak, cesur kararlar almaya çağırdı. Hirstofyas, “Türkiye’nin ayağının altından halıyı çekeriz” dedi.

Haravgi “Türkiye’nin Ayağının Altından Halıyı Çekeriz... Hristofyas’tan Görüş Birliklerine Atıfta Bulunan Mektup ve Başkan Anastasiadis’e Cesur Kararlar Alma Çağrısı” başlıklı haberinde Hristofyas’ın Anastasiadis’e, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden ve Türkiye ile müttefiklerinin doğal gazın değerlendirilmesi konusundaki mesajlarından duyduğu endişeye dikkat çektiği bir mektup gönderdiğini yazdı.

Gazeteye göre, mektubunda “durum çok kritik, cesur kararlar almanız gerek” vurgusunu yapan Hristofyas “Başkanlığım döneminde Kıbrıs Türk liderliğiyle uzlaştığımız görüş birliklerinin tamamının öne sürülmesi, Türkiye’yi ifşa ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yeniden avantajlı duruma getirebilir” ifadesini kullandı.

Hristofyas, devamla 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile vardıkları anlaşmanın diğer şeyler yanında deniz bölgeleri konusuyla da ilgili olduğuna işaret ederek, “MEB’de dâhil istisnasız hepsi, federal yetkide olacak. Aynı şey komşu devlet ile (Türkiye) anlaşmazlıkların çözülmesi ve (MEB) sınırların belirlenmesi için de geçerlidir” dedi. Hristofyas, şunları ekledi:

“Bütün bunlar, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalar listesinde yer alan BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında olacak. Doğal kaynakların (varsayımsal olarak doğal gaz da dahil) da federal yetkide olacağı görüş birliği, Sayın Eroğlu ile vardığımız, federal gelirlerin paylaşımı görüş birliğiyle birlikte düşünüldüğünde, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle birlikte doğal gaz meselesinin temelde çözülmüş olacağı aşikârdır.

Bu görüş birliklerindeki ısrarımız, bazılarının iddia ettiği gibi Başkan Anastasiadis’in ayağının altından halıyı çekmeyi hedeflemiyor. Hedefimiz, Türkiye’nin ayağının altındaki halıyı çekmektir. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı olarak görüş birliğini yeniden teyit edeceğimizden, Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak maksadıyla hareket ettiği argümanını elinden almış olacağız.”

“TARAMA PROSEDÜRÜ SADECE İKİ TOPLUM ARASINDAKİ UÇURUMU BÜYÜTTÜ”

Anastasiadis’in seçim kampanyasında, önceki bütün görüş birliklerini geri çekeceği sözü verdiğini de hatırlatan Hristofyas, “Anlaşıldığı kadarıyla bu, seçim kampanyası yüzünden oldu. Ancak bu görüş birliklerini yoğun araştırma ve çok çalışma yaptıktan sonra başardık. Bu görüş birliklerinin başarılması ile Türkiye köşeye sıkıştı” görüşünü ortaya koydu.

Gazete, Anastasiadis’in “Ortak Açıklama acı deneyimini gündeme getiren icraatlarını ve sadece iki toplum arasındaki uçurumu büyüten tarama prosedürünün sonuçlarını” eleştirmeyi de ihmal etmeyen Hristorfyas’ın, “Daha fazla deneme-yanılma olanağımız yok. Sayın Başkan, Kıbrıs meselesi aleyhine olan diğer maksatların bir kez daha öne geçmesine müsaade etmeyin” ifadelerine de yer verdi.

Gazeteye göre, Hristofyas, mektubunun dağıtımını siyasi parti başkanlarına da yaptı.

Simerini haberi “Hristofyas Başkan’a Gönderdiği Mektupla ‘Cesur Kararlar’ İstiyor”; Fileleftheros “Doğal Gaz Meselesi Çözülmüştür... Hristofyas Anastasiadis’i Kendi Görüş Birlikleriyle Yürümeye Çağırıyor”; Alithia “Hristofyas Anastasiadis’i Kıbrıslı Türklerle Görüş Birliklerini Benimsemeye Çağırıyor” başlığıyla aktardı.