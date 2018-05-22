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Hristofyas’ın Mektubuna “yanıt Yok”

Lefkoşa, 22 Mayıs 18 : Rum Yönetimi’nin, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesi önerisine cevap verme çağrısında bulunduğu mektubuna, yanıt verme niyetinde olmadığı belirtildi.

Hristofyas’ın Mektubuna “yanıt Yok”

Lefkoşa, 22 Mayıs 18 : Rum Yönetimi’nin, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesi önerisine cevap verme çağrısında bulunduğu mektubuna, yanıt verme niyetinde olmadığı belirtildi.

22 Mayıs 2018 Salı 07:03
Hristofyas’ın Mektubuna “yanıt Yok”


Lefkoşa, 22 Mayıs 18 : Rum Yönetimi’nin, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesi önerisine cevap verme çağrısında bulunduğu mektubuna, yanıt verme niyetinde olmadığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, “Mektubu Geride Bıraktılar-Hükümet, Hristofyas’ın Söylediklerini Yorumlamıyor” başlıklı haberinde, Rum Başkanlığı’nın ve DİSİ’nin, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, Anastasiadis’e yönelik çağrı yaptığı bu mektubuna, yanıt verme ve yorumlama niyetinde olmadığını yazdı.
Habere göre, Rum Başkanlık kaynakları, kamuoyu önünde gündeme getirilen bu mektuba, şu anda, kişisel düzeyde yanıt verilmesi niyetinin bulunmadığını belirttiler.
Mektubun, Anastasiadis’in eline geçtiğini yazan gazete, Rum hükümetinin, ilk bakışta, Hristofyas’ın söyledikleriyle ilgili olarak, tartışma sürecine girmek istemediğinin görülmekte olduğunu da belirtti.
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Gazete, Rum Başkanlığı’nın ayrıca, Hristofyas’ın mektubunun, Rum Yönetimi’nin gerekli yanıtları verdiğini düşündüğü AKEL’in eleştirilerinin çizgisinde olduğu sürece, Hristofyas’ın söylediklerine zaten yanıt verildiği şeklindeki görüşe sahip olduğunu yazdı.
Habere göre, Rum Başkanlığı’ndan bir kaynak, açıklamasında “Hristofyas’ın, AKEL’in söylediklerinden farklı bir şeyi söylemediğini” ifade etti.
DİKO ise konu hakkında açıklama yaparak, mektubun içeriğine tepki gösterdi ve daha çok Hristofyas’ın Türkiye üzerinden doğal gaza ilişkin boru hattı konusunda söyledikleri üzerinde durdu.
DİKO, bu yöndeki görüşün Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonun kontrol edilmesi planlarına hizmet ettiğini savunurken Türkiye üzerinden boru hattı döşenmesi şeklindeki görüşün, ister çözümden önce isterse çözümden sonra, ret edilmesi gerektiğini ifade etti.
Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun ise dün temaslarda bulunacağı Fransa’ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, Hristofyas’ın söylediklerine paralel düşünceler ortaya koyduğunu yazdı.
(FK/ÖK)
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