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Hristoforu’dan “Kıbrıslı göçmenler” konusunda Tajani, Tusk ve Juncker’e mektup

Hristoforu’dan “Kıbrıslı göçmenler” konusunda Tajani, Tusk ve Juncker’e mektup

14 Ağustos 2018 Salı 07:41
Hristoforu’dan “Kıbrıslı göçmenler” konusunda Tajani, Tusk ve Juncker’e mektup

Rum tarafının Avrupa Parlamentosu (AP)’deki milletvekillerinden Lefteris Hristoforu’nun, “Kıbrıslı göçmenler” konusunda, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Parlamentosu liderliklerine mektup gönderdiği haber verildi.

Hristoforu’nun mektupta, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu liderliklerini, Kıbrıslı göçmenler konusunda bir pozisyon almaya çağırdığını yazan Fileleftheros gazetesi, Hristoforu’nun mektubunun nedeninin, ABD’nin Türkiye aleyhinde yaptırım uygulama kararı olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre DİSİ Başkan yardımcısı Hristoforu “eğer Amerika bir Amerika vatandaşını savunmak için Türkiye’ye yönelik sert yaptırımlarda bulunuyorsa, o halde Avrupa Birliği’nin, AB vatandaşı 200 bin göçmenin insanlık haklarını korumak için ne yapması gerekir” sorusunu sordu.

Gazete, Hristoforu’nun AP Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Komisyonu Başkanı Jena Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yönelik mektubunda, Barış Harekatının ikinci aşamasının üzerinden 44 yıl geçtiğini belirterek “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 37’sini yasadışı bir şekilde ele geçirdiğini, aynı zamanda Avrupa Hukuku ile Uluslararası Hukuk ilkelerini ihlal ederek, 200 bin Kıbrıslı Rum’u atalarının evlerinden kovduğunu, tüm mallarını gasp ettiğini, aynı zamanda işgal altındaki Kıbrıs’ın kültürel ve dini mirasını da tahrip ettiğini” iddia etti.

Hristoforu “Harekâtın 14 Ağustos 1974 tarihinde başlayan ikinci aşamasında, Maraş’ın Türk askeri birlikleri tarafından işgal edildiğini ve bunun 44 yıldır işgal ordusu tarafından rehin tutulmaya devam ettiğini” de iddialarına ekledi.

Hristoforu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’ye, uluslararası toplum, AB ve uluslararası meşruluk karşısındaki yükümlülüklerini üzerine alma ve Maraş’ı derhal iade etmesi konusunda baskı yapacak olanağa sahip olduğuna inandığını da dile getirdi.

“Eğer Türkiye gerçekten Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgileniyorsa, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir ilk adım olarak Maraş’ı iade ederek, bunu kanıtlamaktan başka bir seçeneği bulunmadığını” öne süren Hristoforu, “tüm Kıbrıslı Rum göçmenler gibi Maraş’ın yasal sakinlerinin de Avrupa vatandaşı olduklarını ve haklarının da 44 yıldır Türkiye tarafından ihlal edildiğini” ileri sürdü.

Hristoforu “Kıbrıslı Avrupa vatandaşlarının haklarını korumanın AB’nin temel yükümlülüğü olduğunu” da ekledi.

 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 11:21
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