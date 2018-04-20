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Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!

Rum tarafının Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Lefteris Hristoforu’nun, “Kıbrıs’taki” İngiliz Üsleri topraklarında yaşamını sürdüren ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasından (Brexit) etkilenebilecek olan Kıbrıslı Rumların haklarının korunması konusunu, Strazburg’da gerçekleştirilen toplantıda, AP Komiseri Michelle Barnie’nin gündemine getirdiği ifade edildi.

Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!

Rum tarafının Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Lefteris Hristoforu’nun, “Kıbrıs’taki” İngiliz Üsleri topraklarında yaşamını sürdüren ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasından (Brexit) etkilenebilecek olan Kıbrıslı Rumların haklarının korunması konusunu, Strazburg’da gerçekleştirilen toplantıda, AP Komiseri Michelle Barnie’nin gündemine getirdiği ifade edildi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda açıklamalar ve toplantı!


 Rum tarafının Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Lefteris Hristoforu’nun, “Kıbrıs’taki” İngiliz Üsleri topraklarında yaşamını sürdüren ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasından (Brexit) etkilenebilecek olan Kıbrıslı Rumların haklarının korunması konusunu, Strazburg’da gerçekleştirilen toplantıda, AP Komiseri Michelle Barnie’nin gündemine getirdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi Hristoforu’nun Strazburg’da gerçekleştirilen AP Genel Kurulu toplantısı sırasında, Avrupa Birliği adına bugün İngiltere’nin AB’den çıkmasıyla ilgili müzakerelerin başında bulunan, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Halk Partisi eski başkan yardımcısı Michelle Barnie’yle bir araya geldiğini kaydetti.

Hristoforu ile Barnie arasında, Kıbrıs sorunu, bölgedeki gelişmeler ve Brexit’le ilgili meseleler konusunda oldukça yapıcı ve üretken bir görüşme gerçekleştirildiğini yazan gazete, görüşmede, Brexit’in ardından İngiliz Üslerinin statüsüyle ilgili meselelerin ele alındığını belirtti.

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Hristoforu’nun İngiliz Üsleri içerisinde ikamet edenlerin hakları ile menfaatlerinin korunması gerektiğini ortaya koyduğunu yazan gazete, görüşmede, İngiliz Üsleri içerisinde ikamet eden Rumların bugünkü sorunlarına atıfta bulunulduğunu da kaydetti.

Gazeteye göre AP Komiseri Barnie ise açıklamasında, Hristoforu’ya, ilgili konuları araştıracağı, tezlerini tam anlamıyla destekleyeceği, aynı zamanda Üs sakinlerinin haklarının korunması için elinden gelen her türlü çabayı göstereceği güvencesi verdi.

Gazete, Barnier’in Temmuz ayı içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini de ekledi.

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
RumİngilizKıbrısÜSTYaşayanVatandaşHakkı
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