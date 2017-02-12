Güney Kıbrıs:
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12 Şubat 2017 Pazar 09:24

Hristoforu: “Anneden Göçmenlik Statüsü Göçmen Sayısını Artırmadı”

Hristoforu: 'Anneden Göçmenlik Statüsü Göçmen Sayısını Artırmadı”
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DİSİ’li Avrupa Milletvekili Leftheris Hristoforu bugüne kadar sadece babası göçmen olanlara göçmenlik statüsü tanınmasının haksızlık olduğu ve Anastasiadis hükümetinin annesi göçmen olanlara da bu statüyü tanımasının 40 yıllık haksızlığı sonlandırdığı görüşünü ortaya koydu.

Hristoforu haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel röportajda, annesi göçmen olanlara da göçmenlik statüsü tanınmasının göçmen sayısını artırdığı eleştirilerini reddetti, “göçmen sayısı 200 bin idi ve anneden dolayı göçmenlik statüsü alanlar bu rakam içerisindedir” dedi.

Çözüm olmaması durumunda göçmen olmayanların göçmenlere bedel mi ödeyeceği sorusuna karşılık Hristoforu şunları söyledi:

“Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumu hesaplamalarına göre göçmenlerin 43 yıldır mal ve mülklerini kullanamamalarından dolayı birkaç yüz milyar gelir kaybına uğradı. Dikkate alınmayan başka bir zarar daha var ki o da her göçmenin psikolojik, duygusal ve milli bedeldir. Çözümsüzlük durumunda bunun bedeli hem devlet bütçesine hem de her Kıbrıslıya kalacak.

Çözümsüzlüğün bedeli çok büyüktür ancak Kıbrıs Helenizm’i herhangi bir çözümü kabul etmemeli.”

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